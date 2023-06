Ausstellung in Friedberg blickt drei Monate lang zurück ins Mittelalter

Plus Im Dezember wird eine aufwendige Ausstellung im Friedberger Museum eröffnet. Sie schließt eine Forschungslücke. Der Kulturausschuss lehnt eine Verlängerung der Schau ab.

Es soll eine einzigartige Zusammenstellung archäologischer Funde werden und eine Zeit des Umbruchs darstellen: Am 16. Dezember startet die Sonderausstellung „Zwischen Baiern und Schwaben. Das Lechtal im frühen Mittelalter“ im Museum. Im 5. bis 8. Jahrhundert lösten die Germanen die Römer ab. In der Schau sollen neue Erkenntnisse zu Themen wie Zuzug und Integration, Ethnie und Volk, Ernährung und Umwelt, Christentum und „heidnischer“ Glauben vor dem Hintergrund aktueller archäologischer Forschungen präsentiert werden.

Sie wird drei Monate dauern, bis 17. März 2024. Einen Antrag von Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker, sie um drei Wochen zu verlängern, um die besucherträchtigen Osterferien integrieren zu können, lehnte der Kulturausschuss ab. Arnold-Becker hatte mit den hohen Kosten argumentiert. 145.000 Euro sind kalkuliert, davon wird die Hälfte über das staatliche Leader-Programm bezuschusst. Auch der Vorbereitungs- und Forschungsaufwand externer Partner vom Landesdenkmalamt über die Augsburger Stadtarchäologie bis zu den Archäologischen Staatssammlungen führte sie ins Feld. Die Politik folgte jedoch der Argumentationslinie des Veranstaltungsmanagements im Schloss, dass dann Remise und Rittersaal drei Wochen länger nicht für Veranstaltungen zur Verfügung stehen würden, was mehr Einnahmeausfall bedeutet. Auch die Cateringküche des Erdgeschosses wäre dann blockiert.