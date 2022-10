Friedberg braucht viel Geld für die Feuerwehr

Plus In den kommenden Jahren sind Millioneninvestitionen nötig. Wie kann die Stadt sparen, ohne den Katastrophenschutz zu vernachlässigen? Der Gutachter hat einen Vorschlag.

Die Feuerwehren im Stadtgebiet Friedberg sind gut ausgerüstet und haben viele Mitglieder. Dennoch muss die Stadt in den kommenden Jahren große Summen investieren, um dieses Niveau halten zu können. Wie geht das bei den immer knapperen finanziellen Spielräumen?