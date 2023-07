Friedberg feiert weiter – das gibt es beim Volksfest 2023

Am 4. August beginnt das Friedberger Volksfest. Zehn Tage lang bieten Festzelt und Fahrgeschäfte eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Was kostet das Bier 2023?

Kaum sind die letzten Spuren der Friedberger Zeit aus der Innenstadt verschwunden, da geht es schon an der Aichacher Straße weiter: "Die Friedberger feiern einfach gerne", freut sich Florian Eckardt, Vizepräsident des Verkehrsvereins, auf den Freitag der kommenden Woche: Am 4. August startet das Volksfest, das zehn Tage lang Unterhaltung im Bierzelt und an den Fahrgeschäften bietet.

Es ist heuer bereits die 73. Auflage der Traditionsveranstaltung, die 1928 ins Leben gerufen wurde und nur während des Zweiten Weltkriegs und während der Pandemie ausfallen musste. "Wir versuchen, das kontinuierlich in kleinen Schritten zu verbessern", berichtet Florian Eckardt, der zusammen mit Florian Koss auch die Aufgabe des Platzmeisters übernimmt. Als Erfolg dieser Bemühungen werten sie, dass auch solche Schausteller nach Friedberg kommen, die sonst auf weitaus größeren Volksfesten wie dem Cannstatter Wasen oder dem Oktoberfest zu finden sind. Etwa der "Air Race" oder "Fast and Furious", die den Gästen atemberaubende Erlebnisse bescheren.

31 Bilder Das erste Wochenende des Friedberger Volksfestes 2019 Foto: Vanessa Polednia, Tom Trilges

Besonders glücklich ist die Vorstandschaft des Verkehrsvereins um den Präsidenten Daniel Götz, dass mit der Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter nach dem Probebetrieb im vergangenen Jahr nun eine längerfristige Partnerschaft eingegangen werden konnte. "Die Zusammenarbeit war super. Wir kommen sehr gerne nach Friedberg", sagte Thomas Kempter – möglichst über die drei Jahre hinaus, für die die Zusammenarbeit zwischen Verkehrsverein und Wirt fürs Erste vertraglich vereinbart ist.

Das Bier kommt wie schon seit Jahren von der Brauerei Unterbaar. "Es macht uns stolz, dieses Volksfest zu beliefern", sagt deren Chef Franz Freiherr Groß von Trockau. Ausgeschenkt wird das etwas bernsteinfarbene Festbier mit einer Stammwürze von 12,6 Prozent und einem Alkoholgehalt zwischen 5,4 und 5,6 Prozent. Mit einer schönen Schaumkrone sehe das sehr ansprechend aus, verspricht Groß von Trockau: "Da greift man gerne zu, zumindest geht es mir so." Die Maß kostet 10,80 Euro nach 10,30 Euro im Vorjahr.

Festzelt in Friedberg bietet fast 3000 Plätze

Knapp 3000 Plätze bietet das Binswanger-Zelt drinnen und im Biergarten. Sowohl für die beiden Samstage und Sonntage als auch für den Tag des Bieres mit reduzierten Preisen können keine Plätze mehr reserviert werden. "Es ist aber noch genügend frei", versichert Kempter den Kurzentschlossenen, denn für maximal 70 Prozent der Tische werden Vorbestellungen angenommen. Das Zelt ist von Montag bis Samstag ab 11.30 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Zum Volksfest gibt es auch wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm, angefangen vom Standkonzert mit Bierprobe zum Auftakt der Veranstaltung bis zum Bayerisch-Amerikanischen Frühschoppen am letzten Festtag. Am Seniorennachmittag erhalten heuer Friedbergerinnen und Friedberger des Jahrgangs 1950 und älter eine kostenlose Maß Bier und Leberkäs mit Kartoffelsalat. Um den sportlichen Charakter der Veranstaltung zu stärken, gibt es dieses Jahr nicht mehr für alle Teams des Hans-Böller-Laufs ein Antrittsgeld, dafür erhalten die drei besten Mannschaften höhere Preise. Beim Familientag tritt die Donikkl Crew mit einem Programm zum Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen speziell für die Kinder auf.

Friedberger Volksfest: Nachbarn sollen sich nicht ärgern

Das Musikprogramm reicht von Blasmusik bis zur beliebten Partyband. Festwirt Kempter hat dazu seine eigene Soundanlage beschafft, die alle Gruppen benutzen müssen. So kann er selbst die Lautstärke regeln, um Konflikte mit der Nachbarschaft zu vermeiden.

Das Programm des Friedberger Volksfests 2023: