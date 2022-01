Friedberg geht gegen Wildwuchs der Hecken vor

Plus Die Verwaltung bekommt in Sachen Wildwuchs bei Hecken nun doch noch die Rückendeckung des Stadtrats. Allerdings wird auch die Notwendigkeit betont, mit den Bürgern zu kommunizieren.

Im zweiten Anlauf hat Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) nun doch die Rückendeckung des Friedberger Stadtrats für eine härtere Linie beim Heckenschnitt bekommen. Vorausgegangen war allerdings erneut eine kontroverse Diskussion über die Notwendigkeit eines solchen Beschlusses.