Friedberg

vor 34 Min.

Friedberg hat nach zwei Jahren endlich wieder einen Finanzreferenten

Plus Reinhold Dendorfer wird vom Stadtrat einstimmig gewählt. Der 54-Jährige aus Niederbayern will die finanziellen Herausforderungen der Kommune meistern.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Der neue Friedberger Finanzreferent bringt einen anderen Akzent in die Stadtverwaltung – zumindest sprachlich: Reinhold Dendorfer stammt aus Niederbayern, was ihm vom ersten Satz an anzuhören war. "Man hört es", merkte er bei seiner Vorstellung im Stadtrat denn auch gleich selber an. Seine Persönlichkeit und Laufbahn haben das Gremium überzeugt. Einstimmig wurde er zum neuen Finanzreferenten gewählt. Am 1. Oktober tritt er die Nachfolge von Wolfgang Schuß an, der nach einer langen Krankheitsphase zum Juni vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden war. Dendorfer sieht Friedberg vor viele Herausforderungen gestellt.

Der 54-Jährige blickt auf eine lange Karriere in der Kommunalverwaltung zurück. Diese begann mit einer Ausbildung am Landratsamt Straubing. Zuletzt leitete er acht Jahre lang die Abteilung für Finanzen, Wirtschaft und Betriebe der Großen Kreisstadt Traunstein. Hierzu gehören, wie in Friedberg, Kämmerei und Liegenschaften, aber zum Beispiel auch der Familie/Bildung/Generationen. Er wurde außerdem vom Bayerischen Städtetag in den Arbeitskreis Finanzen berufen.

