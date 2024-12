Friedberg investiert viel Geld in seine Schulen

Von Diskussionen über die Vor- und Nachteile von Pelletsheizungen, Nahwärmenetze oder Wärmepumpen können die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Stätzling nur träumen. Denn dort wird bis heute noch mit elektrisch betriebenen Nachtspeicheröfen geheizt – und das nicht mehr verlässlich. Bereits in den letzten Wintern gab es nach Angaben der Stadt Friedberg Probleme, einige Räume ausreichend zu beheizen. Dass die Öfen inzwischen so alt sind, dass sich kaum noch Ersatzteile beschaffen lassen, erschwert die Situation. Doch nun hat der Bauausschuss beschlossen, die energetische Sanierung und einen Heizungsaustausch voranzutreiben. Auch an anderen Schulen sind Investitionen geplant.

„Die Nachtspeicheröfen sind vorsinnflutlich“, brachte es Bürgermeister Roland Eichmann in der Sitzung auf den Punkt. Es gebe erheblichen Bedarf, sowohl bei der Umstellung des Heizsystems als auch bei der Dämmung. So sollen laut Beschlussvorlage energetische Optimierungen die Heizlast insgesamt verringern, etwa durch neue Fenster in der Aula. Um das volle Potenzial auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu untersuchen, soll ein Energieberater beauftragt werden. Grundsätzlich sieht der Plan zur Heizung aber vor, zukünftig mittels Nahwärme zu heizen - entweder durch einen Anschluss an das Leitungssystem der Grundschule oder über ein noch zu entwickelndes, privat betriebenes Nahwärmenetz von einem Betreiber aus Stätzling. Von den Ausschussmitgliedern gab es dafür die volle Zustimmung.

Weitere Investitionen in der Grundschule und der Sporthalle in Derching geplant

Auch zu weiteren Investitionen an der Grundschule und der Sporthalle in Derching gab es keine Diskussionen, sondern durchweg Unterstützung durch den Bauausschuss. Bei der Sporthalle soll das Dach saniert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 275.000 Euro. Umgesetzt werden soll das Projekt im Haushaltsjahr 2025/2026. An der Grundschule Derching sollen in den Pfingst- und Sommerferien 2025 die Sanitäranlagen im Turnhallentrakt erneuert werden. Hintergrund ist, dass Teile der Trinkwasseranlage erneuert beziehungsweise außer Betrieb genommen werden müssen. Die Kosten werden auf circa 155.000 Euro geschätzt.

Icon Vergrößern Der Erweiterungsbau der Grundschule Süd in Friedberg nimmt Gestalt an. Bis Ende November 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Johannes Kiser (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Erweiterungsbau der Grundschule Süd in Friedberg nimmt Gestalt an. Bis Ende November 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Foto: Johannes Kiser (Archivbild)

Doch es ging nicht nur um Ausgaben, die auf die Stadt Friedberg zukommen. Von der Grundschule Friedberg Süd kamen gute Nachrichten: Nachdem bereits im November 2023 die Gesamtkosten reduziert werden konnten, wird es nach aktuellen Berechnungen und Vergaben nochmal günstiger. Die Kosten des Bauprojekts werden nun auf 11,7 Millionen Euro beziffert, statt der zwischenzeitlich kalkulierten 13,2 Millionen Euro. Auch die Arbeiten schreiten weiter voran: Anfang 2025 soll die Mensa fertig werden und im März in Benutzung gehen. Im weiteren Verlauf ziehen die Schülerinnen und Schüler aus dem Südflügel des Bestandsgebäudes in den Erweiterungsbau. Danach geht es mit dem Umbau im alten Gebäude weiter.

Wenn im November 2025 die Interimscontaineranlage West abgebaut wird, kommt dort stattdessen ein Klettergerüst hin, das der Förderverein spendet. Außerdem entstehend drei Ladepunkte für E-Mobilität – sie sind seit 1. Januar 2025 gesetzliche Pflicht. Wie genau sie betrieben werden, ist aber noch offen.