Friedberg lehnt den Zuschuss für die Sanierung der Wallfahrtskirche St. Afra ab

Plus Die Wallfahrtskirche wird derzeit mit Millionenaufwand saniert. Warum es im Finanzausschuss dennoch eine klare Mehrheit gegen die gewünschte Förderung gibt.

Mehr als 2,2 Millionen Euro kostet die Sanierung der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde. Den größten Teil davon trägt der Bischöfliche Stuhl, der das kirchliche Vermögen der Diözese Augsburg verwaltet. Jetzt musste sich der Finanzausschuss des Friedberger Stadtrats mit einem Zuschussantrag beschäftigen. Angesichts der finanziellen Lage der Stadt und wegen der geltenden Förderrichtlinien sagte eine große Mehrheit Nein zu diesem Wunsch.