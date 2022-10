Friedberg

vor 50 Min.

Friedberg muss sogar bei der Beleuchtung des Weihnachtsbaums sparen

Auch in Zeiten der Energiekrise wird der Friedberger Weihnachtsbaum leuchten - allerdings nicht so lange wie in den Vorjahren. Die Stadt muss Strom sparen.

Plus 2023 werden sich Strom- und Gaskosten der Stadt voraussichtlich verfünffachen - auf bis zu 6,5 Millionen. Es droht ein Sparprogramm bis zur Schließung der Sauna.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Maximal 19 Grad in den Büros der Stadtverwaltung, Straßenlampen in Wohngebieten aus, ja sogar der Weihnachtsbaum am Marienplatz wird jeden Tag nur ein paar Stunden strahlen: Die Stadt Friedberg hat ein drastisches Energiesparprogramm gestartet. Auch die Öffnung der Sauna im Stadtbad kommt auf den Prüfstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen