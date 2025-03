Friedberg plant PV-Anlagen auf städtischen Wohngebäuden

Den vergleichsweise günstigen Strom nutzen, der auf dem eigenen Dach gerade gewonnen wird - das könnte zukünftig auch für Mieterinnen und Mieter von städtischen Wohnobjekten möglich werden. Denn die Stadt Friedberg überlegt, Am Bierweg 1/3/5, in der Rieder Straße 1/3/5 und in der Georg-Fendt-Straße 1 nach dem Prinzip einer sogenannten Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GEG) Photovoltaikanlagen zu installieren, deren Strom im Gebäude selbst verwendet wird. Ob sich das wirtschaftlich für die Stadt als Vermieter und die Wohnungsnutzer lohnt, hat nun eine Potenzialanalyse gezeigt.

