Friedberg plündert das Sparkonto: Fraktionen sind besorgt

Plus Trotz steigender Einnahmen kann der Friedberger Haushalt nur durch Rücklagen ausgeglichen werden. Kritik gibt es von fast allen Seiten, selbst die SPD hat Bedenken.

2022 ist das letzte Jahr, in dem Friedberg keine neuen Kredite benötigt. Allerdings muss die Stadt dazu ihre Rücklagen von über 13 Millionen Euro fast völlig aufbrauchen. Von 2023 an können dann selbst kommunale Pflichtaufgaben nur noch mit Darlehen finanziert werden. Das erläuterte Thomas Gunzl vom städtischen Finanzreferat bei der Verabschiedung des aktuellen Haushalts. Für Gunzl ist damit ein "Kipppunkt" erreicht, da die Stadt zuletzt ihre Schulden kontinuierlich ab- und Rücklagen aufgebaut hat. Und auch die Sprecher der Fraktionen zeigten sich besorgt über die Entwicklung.