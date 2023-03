Friedberg sagt dem Müll den Kampf an

Die Aktion "Saubere Stadt" soll die Natur von falsch entsorgtem Abfall befreien. Wer dahinter steht.

Am Freitag und Samstag ist es wieder soweit: Die Aktion "Saubere Stadt" findet zum 19. Mal in Friedberg statt. An die 1400 Sammler und Sammlerinnen werden erwartet. Die Aktion soll Bewusstsein für die Umgebung schaffen und den Umgang mit Müll in der Natur schärfen. Am Freitag sind vor allem Kinder unterwegs – deshalb die Bitte an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie vorsichtig und geben Sie besonders acht!

Organisiert wird die Aktion schon seit 2002 vom Verkehrsverein Friedberg. Matthias Becker leitet das Projekt und wird unterstützt von Luca Aschenbrenner und Sebastian Pfundmeir. Das Team hat das gemeinsame Müllsammeln schon einmal geplant und ist gut vorbereitet. Friedberg wird in verschiedene Bezirke aufgeteilt und an einzelne Gruppen vermittelt. Ziel ist es, nach dieser Aktion eine von Müll befreite Stadt zu haben. Dafür werden nicht nur Stadtgebiete und Ortsteile aufgesucht, sondern auch entlegenere Orte wie die Friedberger Seen, Verkehrskreuze und Industriegebiete.

Schulen und Vereine aus Friedberg packen mit an

Den Anfang machen Schulen und Kindergärten am Freitag. Insgesamt 15 Gruppen ziehen los und sammeln falsch entsorgten Müll auf. Dieses nachhaltige Projekt ist meist an Unterrichtsthemen wie Recycling und Ökosysteme geknüpft und bietet durch die praktische Einbindung der Schüler ein abwechslungsreiches Unterrichtserlebnis. Um sieben Uhr starten die Friedberger Kinder. Zur Stärkung bekommen sie kostenlose Krapfen und Getränke. Dabei können sie auch die Müllbeutel für die Sammelaktion abholen. Bis zum Mittag wird fleißig nach Müll gesucht. An Sammelstellen wird der Abfall dann abgestellt.

Am folgenden Tag sind Vereine unterwegs. 19 Gruppen treffen sich ab 9.30 Uhr zu einer gemeinsamen Brotzeit und sammeln bis zum Mittag Müll. "Die Aktion war die letzten Male immer ein großer Erfolg", berichtet Luca Aschenbrenner. Allein am Friedberger Baggersee komme oft Müll für einen ganzen Container zusammen.

Friedberger Bäcker spendieren eine Brotzeit

Die Aktion "Saubere Stadt" funktioniert nur durch das große Engagement der freiwilligen Sammler, der Stadt Friedberg und des städtischen Bauhofs. Die Verpflegung wird gesponsert von den Bäckereien Knoll, Schwab und Scharold, sowie der Brauerei Unterbaar. Und natürlich wird der, nach der Brotzeit entstandene Müll, ordnungsgemäß aufgeräumt.

Info: Kurzentschlossene können sich noch anmelden auf der Webseite des Friedberger Verkehrsvereins unter: www.verkehrsverein-friedberg.de.