Kundegebung gegen Rechtsextremismus am Sonntag in Friedberg

Die Veranstalter hoffen, dass sich viele Teilnehmer bei der Demo für Demokratie aussprechen. Für das überparteiliche Bündnis steht fest: Die Lage ist ernst.

Nicht mehr länger zuschauen, sondern ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, das wollen verschiedene Friedberger Institutionen. Sie gehen auf die Straße unter dem Motto "Demokratie verteidigen – Friedberg gegen rechts". Das Frauenforum Aichach-Friedberg, die Stadt Friedberg und die Stadtpfarrei St. Jakob veranstalten am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr eine Kundgebung mit anschließender kurzer Demonstration gegen rechts auf dem Marienplatz.

"Wir hoffen darauf, dass viele daran teilnehmen werden", sagt Jacoba Zapf vom Frauenforum Aichach-Friedberg. Ob sich dieser Kundgebung genauso viele Teilnehmende anschließen werden, wie am Samstag, 27. Januar, in Aichach erwartet werden, weiß Zapf nicht. "Vielleicht schaffen auch wir die 2000er-Marke."

Unterstützer können sich noch bei den Friedberger Organisatoren melden

Alle Organisationen, Gruppierungen und Vereine, die sich dieser Initiative anschließen möchten, können sich unter der Telefonnummer 0821/604633 melden. "Wir werden diese dann auch am Anfang der Veranstaltung namentlich verlesen", informiert Zapf. Willkommen sind zudem Demonstrantinnen und Demonstranten, die mit ihrer Anwesenheit ein aktives Zeichen für Demokratie, Vielfalt und gegen rechte Hetze und Gewalt setzen.

Für die Veranstalter steht fest: "Die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv haben der Zivilgesellschaft gezeigt, wie ernst die Lage ist." Es gehe darum, dass die Demokratie und das Zusammenleben aller Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte auf dem Spiel stehen. "Deshalb möchten wir gemeinsam auch in Friedberg Gesicht zeigen und ein vernehmliches Zeichen gegen rechts setzen", heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.

Sprechen werden bei der Kundgebung Jacoba Zapf vom Frauenforum, Bürgermeister Roland Eichmann, Stadtpfarrer Steffen Brühl und Altbürgermeister Peter Bergmair. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Marion Brülls und Roland Plomer. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, diese Kundgebung überparteilich zu organisieren", sagt Zapf. Denn die Thematik sei eine gesellschaftliche Aufgabe über Parteigrenzen hinweg. Die Veranstaltung ist angemeldet und wird von Einsatzkräften der Polizei Friedberg abgesichert.

Demonstration in Aichach findet am Samstag, 27. Januar, statt

Bereits einen Tag zuvor, am Samstag, 27. Januar, findet in Aichach ebenfalls eine Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ab 16 Uhr auf dem Oberen Stadtplatz statt. Die Veranstalter haben das Datum bewusst gewählt, denn es markiert den Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und erinnert an das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte.