Friedberg trauert um Thomas Winter: Er prägte das Rote Kreuz

Plus Nach langer schwerer Krankheit stirbt Thomas Winter. Er prägte viele Jahre die Rot-Kreuz-Familie im Landkreis.

Thomas Winter und das Rote Kreuz, das gehörte über 35 Jahre im Landkreis zusammen. Nun erschüttert sein Tod die Familie, die Freunde und die vielen Engagierten beim BRK-Kreisverband.