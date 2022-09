Friedberg

18:00 Uhr

Friedberg und die Bar-Szene: Die Stadt trifft sich am Tresen

Plus Von italienisch bis karibisch: In Friedberg hat sich eine bunte Bar-Szene entwickelt. Was schätzen die Gäste an den angesagten Lokalen?

Von Michael Eichhammer

Einmal in der Woche treffen sich Manuel Karcher, Thomas Bitterer und Tobi Schulz im Barbetrieb an der Ecke Pfarrstraße/Ludwigstraße. "Die Kneipe liegt zentral und es sind immer Leute da, die wir kennen", erklärt der 38-jährige Manuel. Sie gehört zu den angesagtesten Locations der Friedberger Bar-Szene, die in den vergangenen Jahren Zuwachs bekommen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .