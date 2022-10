Friedberg verleiht gleich vier goldene Flügel für besonderes Engagement

Plus Coronabedingt fiel die Verleihung des Friedberger Innovationspreises vor zwei Jahren aus. Heuer werden dafür Leistungen aus Kultur, Wissenschaft und Sozialwesen ausgezeichnet.

Der erst 16-jährige Gitarrist Jacob Kramer, der Weltladen Friedberg, die Prillwitz-Schwestern Leonie und Zoë sowie der Verein Ubuntu sind mit dem Innovationspreis „Friedberger Flügel“ ausgezeichnet worden. Bürgermeister Roland Eichmann überreichte die kleinen Kunstwerke aus Gelb- und Weißgold im Wittelsbacher Schloss.