Friedberg

17:58 Uhr

Friedberg will günstige Wohnungen bauen - es gibt jedoch Probleme

Am Weilerweg in Ottmaring könnten anstelle des abbruchreifen Hauses zwei neue städtische Wohnblöcke entstehen. Hinter dem jetzigen Gebäude, das abgerissen werden soll, ist noch Platz für ein Weiteres,

Plus Am Weilerweg in Ottmaring könnten anstelle des abbruchreifen Hauses zwei neue städtische Wohnblöcke entstehen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Von Thomas Goßner

Nach den Wohnblöcken an der Afrastraße packt Friedberg jetzt ein neues Projekt für den Bau städtischer Wohnungen an: Am Weilerweg in Ottmaring soll das bestehende stadteigene Haus abgerissen und ersetzt werden. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen zu klären - von der Zahl und Größe der Gebäude über die Energieeffizienz bis zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen