Friedberg will sparen - aber nicht an Kindern

Das Projekt "Na(h) gut!" für Kindergärten und Schulen kostet immer mehr Geld und die finanzielle Lage ist nicht rosig. Trotzdem soll es fortgeführt werden.

Koch- und Geschmacksschulungen für Kinder, Besuche auf Bauernhöfen sowie Informationsabende für Eltern: Mit diesen Programmpunkten möchte das Projekt "Na(h) gut" Kindern gesunde und regionale Ernährung nahebringen. Organisiert wird es im Landkreis Aichach-Friedberg vom Wittelsbacher Land e. V. In Friedberg nehmen in Zeiten von Fast Food und Adipositas-Gefahr immer mehr Gruppen daran teil. Mittlerweile sind es so viele, dass die Initiative fast Opfer ihres eigenen Erfolgs wird. Denn auch die Kosten steigen. Sollten sie also gedeckelt werden? Der Sozialausschuss des Stadtrates entschied sich dagegen, obwohl der finanzielle Spielraum der Stadt immer enger wird.

Seit 2012 gibt es das Ernährungsprojekt im Kreis Aichach-Friedberg. 2015 nahmen 25 Gruppen aus Friedberger Schulen und Kindergärten daran teil, 2022 waren es 58. In Euro bedeutet das: 2017 waren im städtischen Haushalt rund 4000 Euro veranlagt, 2022 sind es 16.500. Für 2023 hat der Wittelsbacher Land e. V. eine weitere Steigerung auf fast 24.000 Euro angekündigt, bedingt in erster Linie durch Steigerungen bei Personalkosten und allgemein höhere Preise. Dabei hatte der Sozialausschuss bereits 2020 eine Maximalfinanzierung von 17.000 Euro beschlossen. Die Differenz würde dazu führen, dass sich vor allem Kindergartengruppen nicht mehr anmelden können. Die andere Variante wäre, dass diejenigen zum Zuge kommen, die sich zuerst anmelden.

Barbara Straub bei einer Geschmacksschulung in einem Kissinger Kinderagarten. Foto: Denise Westermayr

Das Projekt sei wichtig und schön, sagte Bürgermeister Roland Eichmann. Es sei jedoch eine freiwillige Leistung Friedbergs, keine Pflichtaufgabe. Und erst im September hatte das Landratsamt im Genehmigungsbescheid zum städtischen Haushalt gefordert, die freiwilligen Leistungen zu überprüfen. An Kindern jedoch, da war sich der Sozialausschuss einig, wolle man auf keinen Fall sparen; Ernährung sei ein wichtiges Thema. Man habe sich sogar eine Zeit lang "Stadt der Kinder" genannt, erinnerte Johannes Hatzold von den Freien Wählern. Da seien 5000 Euro "keine Summe". Auch Cornelia Böhm (CSU/FDP) fand: "Wir verpulvern an anderer Stelle so viel Geld, da wollen wir nicht an den Kindern sparen."

Das nötige Geld wird also in den Haushalt eingestellt. David Hein vom Wittelsbacher Land e. V. versprach, dass die Kostensteigerungen durch Personal und Ähnliches in den nächsten paar Jahren im Gegenzug der Verein übernehmen werde.

Lesen Sie dazu auch