Friedberger Abiturienten zeigen ihre musikalischen Talente

Bevor die Prüfungen losgehen, spannen die Schülerinnen und Schüler des Friedberger Gymnasiums einen weiten Bogen von AC/DC bis Vivaldi.

Ein ungewohntes Bild: Viele Menschen strömen abends auf das Schulgelände des Staatlichen Gymnasiums Friedberg, festlich gekleidet und voller Erwartung und Anspannung – nach zwei Jahren Pandemie eine echte Premiere. Und wofür? Die Abiturientinnen und Abiturienten haben sich „Zwölf Jahre durchgeboxt – Das Beste kommt zum Schluss“ – so ein Teil des Mottos des diesjährigen Abiturjahrgangs. Nachdem die letzte Klausur geschrieben wurde und bevor das Abitur beginnt, wollten sie ihre musikalischen Talente zeigen. Das, was sie zwölf Jahre privat im Musikunterricht oder im Verein neben der Schule mit Begeisterung sonst so gemacht haben.

Die für das Abi-Konzert gegründete Abi-Band begann das musikalische Zweieinhalb-Stunden-Feuerwerk mit „Hey Jude“ von den Beatles. Später stimmte sie auf die Pause mit „Tequila“ von The Champs ein und beendete das Konzert mit „Highway to hell“ von AC/DC – ein Ausdruck des aktuellen Gefühlszustands auf die Abiturprüfungen? Dazwischen war Beethovens „Egmont“ vom Orchester zu hören oder „Der Sommer“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Die Musiklehrerin Barbara Emslander-Gayler verabschiedete damit Musiker und Musikerinnen aus ihrer ehemaligen Streicherklasse.

Die Abiturienten in der Big Band des Gymnasiums verabschiedeten sich mit Blumen von ihrer Bandleaderin Maria Spicker. Foto: Ute Multrus

Friedberger Gymnasium verabschiedet Mitglieder der Big Band

Verabschiedet werden mussten auch langjährige Big-Band-Mitglieder, die zugleich die neue Musiklehrerin, Maria Spicker, begrüßten und sich für deren erstes Jahr als Big-Band-Leaderin bedankten. Der Abschied von Wolfgang Raab vor einem Jahr war begleitet von dem bangen Gefühl, wie es wohl weitergehe und ob „ein Neuer oder eine Neue“ die Motivation der Schülerinnen und Schüler für die Big Band aufrechterhalten kann. Mit „Get back“ von den Beatles und dem swingenden „Fat Cat“-Stück von Dough Beach war die Begeisterung hörbar und die gute Beziehung zwischen allen spürbar.

Begeisterungsstürme lösten auch Einzeltalente aus: Sei es der preisgekrönte Gitarrist Cedric Penn, der symbiotisch mit seiner Gitarre verwachsen zu sein scheint, und Gänsehautmomente mit seinem Gitarrenspiel bei den Zuhörern verursacht, sei es Josua Fritz, der bemerkenswerte Wandelbarkeit als Violinist zeigte: Brillierte er einerseits als Solist ganz klassisch in Vivaldis Sommer, begeisterte er andererseits als „Teufelsgeiger“ mit seiner im P-Seminar „Instrumentenbau“ selbst gefertigten E-Violine im AC/DC-Titel oder mit „Crystallize“ von Lindsey Stirling.

Lorenz Hohn gefiel am Klavier mit einer gefühlvoll gespielten „Nocturne“ von Chopin oder Irina Golubkova im Glitzerkostüm mit einer atemberaubenden Sportakrobatik-Performance. Ebenso Jakob Ihrig mit der auswendig gespielten „Asturias“ von Isaac Albeniz auf der klassischen Gitarre, Julia Morhart mit Solo-Gesangsbeiträgen wie „Calm after the Storm“ von The Common Linnets oder Annika Swada im Duett mit Eva Nitas „Moral of the story“ von Ashe.

Abikonzert: Moderatorinnen Anna und Hannah mit vielseitiger Begabung

Anna Kolb und Hannah Frohnwieser moderierten kurzweilig das Programm und zeigten sich als Multitalente mit Gesang und selbstständiger Gitarrenbegleitung von Ed Sheerans „I see fire“, als Duett in Andew Lloyds Webber „Phantom of the opera“ oder als Leadsängerin in Sportfreunde Stillers „Applaus Applaus“.

Anna Kolb führte durch das Programm des Abikonzerts und zeigte dabei auch ihr eigenes musikalisches Talent. Foto: Ute Multrus

Applaus, Applaus – den haben sich alle Performer verdient. Jedoch ohne die professionelle Licht- und Tontechnik mit Profi-Equipment der Abiturienten Sebastian Rudnitzky, Niklas Vögtle und Cedric Penn mit ihrem Team des AK Technik wäre der Abend nicht so beeindruckend abgelaufen. (AZ)