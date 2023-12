Friedberger Advent: Glühwein gewinnt, doch Wetter macht Händlern zu schaffen

Plus Am Samstag endet der Friedberger Advent. Die Bilanz der Veranstalter und der Stände fällt unterschiedlich aus. Unsere Leser haben ihren Lieblingsstand gewählt.

Der Friedberger Advent ist mit seiner idyllischen Lage und der Qualität der Waren in der Region sehr beliebt. Vor allem die Betreiber von Essens- und Glühweinständen zeigen sich mit dem diesjährigen Markt sehr zufrieden. Auch die Organisatoren der Bürger für Friedberg ziehen eine positive Bilanz. Der verschobene Start und ungünstige Wetterverhältnisse machten es jedoch einigen Händlern schwer.

"Für uns war es schwierig dieses Jahr", sagt Xaver Michl vom Holzkunststand. "Vor allem wegen des schlechten Wetters kamen weniger Besucher als im letzten Jahr." Er müsse es jedoch so nehmen, wie es kommt. Das Geschäftsleben verlaufe wie eine Wellenlinie.