Friedberger Altbürgermeister Albert Kling wird 85 Jahre alt

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Friedberg Albert Kling feiert am 27. Februar seinen 85. Geburtstag.

Plus Der Friedberger Altbürgermeister und Ehrenbürger Albert Kling prägte über Jahrzehnte hinweg die Geschicke der Stadt, die ihn mit einem Empfang feiert.

Von Thomas Goßner

Der Friedberger Altbürgermeister und Ehrenbürger Albert Kling feiert am Montag seinen 85. Geburtstag. Von 1978 bis 2002 hinweg stand er an der Spitze der Stadt und stellte in dieser Zeit entscheidende Weichen. Vielen gilt er auch zwei Jahrzehnte nach dem Abschied aus dem Amt noch als "Vater des modernen Friedberg".

