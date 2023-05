Friedberger Altstadtrat Hans Späth feiert seinen 80. Geburtstag

Hans Späth hat sich in seiner Amtszeit im Friedberger Stadtrat besonders für die Ortsteile Paar und Harthausen eingesetzt. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag.

Am Freitag gaben sich die Gratulanten die Türklinke in die Hand, als Altstadtrat Hans Späth aus Paar seinen 80. Geburtstag feierte. Auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann sprach dem Jubilar persönlich seine Glückwünsche aus. Insgesamt 18 Jahre hat Hans Späth dem Rat der Stadt Friedberg angehört, für seine Verdienste um das Allgemeinwohl wurde er mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet.

Späth hat sich in Zeiten der Eingemeindung für die Integration der Stadtteile Paar und Harthausen eingesetzt. Besonders engagiert hat sich der Heizungsbauer auch für die Interessen der Unternehmer im Stadtgebiet. So waren die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Ratschläge des beliebten und moderaten Kommunalpolitikers unter anderem im Bau- und Werkausschuss stets gefragt.

Altstadtrat in Friedberg: Hans Späth packt auch heute noch gerne mit an

Seinen eigenen Handwerksbetrieb hat der dreifache Vater vor über 20 Jahren innerhalb der Familie übergeben. Doch auch noch heute packt er gerne mit an, wenn er um Hilfe gebeten wird. Im gesellschaftlichen Leben wirkt Hans Späth in mehreren Vereinen und bei der freiwilligen Feuerwehr mit. Auch im CSU-Ortsverband Paar-Harthausen, dessen Gründungsmitglied er ist, und bei den Sportschützen hat sich der Jubilar ehrenamtliche Sporen erworben. So darf er sich sogar Landesschützenkönig nennen. (AZ)