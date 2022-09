Friedberger Autor Achim Kaul legt sein neues Buch vor

Der Friedberger Achim Kaul hat ein neues Buch veröffentlicht. „Überwegs – Vonwegens Begegnungen“ sei eine humorvolle Beschreibung einer schrägen Odyssee durch halb Europa.

Capri, Florenz, Paris: Ludwig Vonwegen (66) kann mangels Geld vom Reisen nur träumen. Durch eine Verwechslung ergattert er einen Job als Housesitter auf Capri. Was als Glücksfall beginnt, entwickelt sich zu einer Flucht: Von der Polizei verfolgt, in illegale Aktionen verwickelt, als Terrorist verdächtigt – Schlamassel zieht Ludwig magisch an.

Dabei erlebt er eine Vielzahl bemerkenswerter Begegnungen. Renee, eine junge Amerikanerin auf Europatour, hält in allen Situationen zu ihm. Paul, ein studierter Taschendieb, schließt sich den beiden an und sorgt immer wieder für überraschende Wendungen.

Preis für Friedberger Autor Achim Kaul

Autor Achim Kaul ist außerdem kürzlich mit dem Spacenet-Award für Kurzgeschichten mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte damit Kauls Kurzgeschichte „Point Nemo“. Der erste Preis ist mit 2500 Euro dotiert. An dem Wettbewerb hatten sich über 700 Teilnehmende mit ihren Geschichten und Bildern beteiligt.

Das Buch „Überwegs – Vonwegens Begegnungen“ ist als E-Book und als Taschenbuch erhältlich und kostet in der gedruckten Version 14,99 Euro.