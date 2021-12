Friedberger Bäcker Knoll ist einer der besten Bäcker Bayerns

Glückwunsch: Die Bäckerei Knoll - Friedberger Landbrot - wurde am Mittwoch als eine der besten Bäckereien Bayerns ausgezeichnet.

Hohe Ehre für 20 Bäckereien aus ganz Bayern: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat sie am Mittwoch mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Unter denen, die sich nun zu den besten Bäckereien Bayerns rechnen dürfen, ist die Friedberger Bäckerei Knoll.

Die Ministerin überreichte den Preisträgern die Medaillen bei einem Festakt in der Münchner Residenz. "Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten damit Bayerns höchste Auszeichnung für Spitzenleistungen und kontinuierliche Qualität im Bäckerhandwerk. Damit gehören Sie zu den besten Bäckereien unseres Freistaats", sagte sie. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr über 95 Betriebe aus 47 Innungen für den Staatsehrenpreis qualifiziert.

Bäckerei Knoll hat seit 1949 den Sitz in Friedberg

Johann-Georg und Johannes Knoll nahmen die Auszeichnung für ihre Bäckerei (Motto: "Der Knolli backt's") entgegen. Die Bäckerei wurde 1905 gegründet, ihr Firmensitz ist seit 1949 in Friedberg. 1981 übernehmen Hansjörg und Marie-Luise Knoll die Bäckerei und Konditorei und seit 2016 führt ihr Sohn Johannes Knoll - jetzt schon in der vierten Generation - das Familienunternehmen mit Sitz in der Metzstraße in Friedberg-West.

Grundlage für die Auszeichnung, die zum 21. Mal vergeben wurde, sind die Ergebnisse der Bäckereien bei den jährlichen Brotprüfungen. Die Bewerber müssen über die letzten fünf Jahre hinweg jährlich mindestens fünf verschiedene Brote zur Prüfung eingereicht haben, darunter drei gleichbleibende Brotsorten.