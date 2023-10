Friedberger beten für den Frieden in Nahost

Mitglieder der beiden christlichen und der moslemischen Gemeinde zeigen ihre Anteilnahme mit den Opfern der Gewalt.

Über hundert Menschen folgten dem Aufruf der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Friedbergs sowie der Moscheegemeinde in der St.-Benedikt-Straße und nahmen angesichts des massiven Gewaltausbruchs im Heiligen Land an einem interreligiösen Friedensgebet vor der Jakobskirche teil.

Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl begrüßte die Anwesenden, darunter auch den Hodscha der Moscheegemeinde in der Engelschalkstraße, und dankte allen für dieses Zeichen der Anteilnahme mit den unter Gewalt und Terror leidenden Menschen im Nahen Osten und in der ganzen Welt. Imam Ritvan Özte, zitierte eine Friedenssure aus dem Koran und machte darauf aufmerksam, dass einer der Namen Gottes "As-Salaam" sei: der Friede. "Gott selbst ist der Friede, und er schenkt Frieden, wenn man seinen Wegen folgt, die keine Wege der Gewalt sind", so Özten.

Friedensgebet vor der St. Jakobskirche in Friedberg

Die Vertrauensfrau der evangelischen Gemeinde, Monika Göppel, las aus dem 140. Psalm und einem Gedicht von Volker Mihan, in dem es unter anderem heißt: "Gott schreit vor Schmerzen mit den Verletzten in den Krankenhäusern, und es ist ihm völlig gleich, ob auf Hebräisch, Arabisch, Deutsch oder Englisch."

Die Pfarrgemeinderätin der katholischen Gemeinde, Kristina Roth, ging in dem Gebet, das sie vortrug, auch auf die Menschen ein, die unter dem Krieg in der Ukraine und der Gewalt in den vielen Kriegs- und Krisengebieten unserer Welt leiden: "Wir sehen Gewalt und bitten um den Frieden, den du, Gott, deinem Volk und der ganzen Welt versprichst. Wir sehen Hass und hören dein Versprechen, dass du ein Gott des Friedens bist."

Musikalische Akzente beim Friedensgebet in Friedberg

Alle Teilnehmende beteten zum Abschluss gemeinsam das Gebet der Vereinten Nationen, das auch auf den Frieden eingeht und die Verantwortung jedes einzelnen dafür betont: "An uns liegt es, aus unserer Erde einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden."

Einen besonderen Akzent setzte die musikalische Umrahmung des Friedensgebets. Die Sängerin Alexandria Simeon und der Klarinettist Thomas Deisenhofer sowie Roland Plomer am Piano brachten sich mit hebräischen, arabischen und englischen Musikstücken zum Thema Frieden ein. (AZ)