Friedberger Brass Band belegt achten Platz bei Europameisterschaft

Die 3BA Concert Band vertrat Deutschland bei den Meisterschaften in Birmingham. Nach drei Jahren Corona-Pause kehrten die Musiker damit auf die internationale Bühne zurück.

Nach einer knapp dreijährigen Wartezeit konnte sich die 3BA Concert Band aus Friedberg bei den European Brass Band Championships in Birmingham endlich wieder einem internationalen Musikwettbewerb stellen. Die bayerische Brass Band unter der Leitung des Schweizers Corsin Tuor hatte sich im Oktober 2021 nach der Corona-Zwangspause bei den German Open für die Teilnahme qualifiziert und reiste nun bereits zum sechsten Mal als Vertreter Deutschlands zum wichtigsten Brass-Band-Wettbewerb in Europa.

Friedberger Brass Band tritt in der Symphony Hall in Birmingham auf

Obwohl das Pandemie-Geschehen im Winter die Vorbereitungszeit stark einschränkte, gelang es Musikerinnen, Musikern und dem Dirigenten, das knapp einstündige und höchst anspruchsvolle Programm in der geforderten Perfektion einzustudieren. Besonders groß war die Herausforderung für die jungen Musikerinnen und Musiker, die erst kürzlich aus der vereinseigenen Jugend in die 3BA Concert Band gewechselt hatten – wie etwa die beiden Posaunisten Valentin Schuld und Simon Reichert, die mit nur 19 Jahren zu den jüngsten Teilnehmern überhaupt im Wettbewerb zählten.

Belohnt wurde die Performance in der Symphony Hall Birmingham mit einem achten Platz vor den nationalen Vertretern der Länder Österreich, Schweden und Schottland. Sieger des Wettbewerbs wurde erneut die weltbekannte Cory Band aus Wales. Besonders freuten sich Dirigent Corsin Tuor sowie die Musikerinnen und Musiker über das persönliche Urteil des Komponisten Philip Wilby, der die überzeugende Interpretation und Aufführung des eigens für den Wettbewerb geschriebenen Pflichtstückes "A Saints Triumphant" lobte.

Friedberger Brass Band legt Wert auf Komposition und Interpretation

Den Fokus auf Komposition und Interpretation setzt die 3BA mit ihrem Brass Band Camp vom 24. bis 28. August 2022 fort. Dort wird Bert Appermont Einblicke in seine Arbeit geben und vom Dirigentenpult aus ein Programm mit den teilnehmenden Musikerinnen und Musikern einstudieren. Zudem ist der Principal-Kornettist des Europameisters Cory Band, Tom Hutchinson, Teil des Dozententeams. Der Besson-Artist lehrt neben seiner Tätigkeit als Solist und Bandmitglied als Professor am Royal Welsh College of Music and Drama. Weitere Informationen und die Anmeldung sind zu finden auf der Homepage: www.3ba-brass.de. (AZ)

