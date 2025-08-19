Friedberger Feuerwehr feiert mit den Steirer Kollegen

Am vergangenen Wochenende durfte eine Abordnung der Feuerwehr Friedberg am Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg (Steiermark) teilnehmen. Anlass war das 150-jährige Bestehen der Partnerfeuerwehr, zu dem die hiesige Feuerwehr herzlich eingeladen war. Neben den offiziellen Feierlichkeiten bot sich auch die Gelegenheit, die Freundschaft zwischen beiden Feuerwehren zu pflegen und die Verbundenheit über Landesgrenzen hinweg zu vertiefen. „Wir gratulieren unseren Kameraden der Feuerwehr Friedberg Steiermark herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und bedanken uns für die Gastfreundschaft und die schönen gemeinsamen Tage“, teilt die Feuerwehr im Nachgang an die Fahrt mit.

