Friedberger Firma wirbt bei "Die Höhle der Löwen" um Investoren

„Wir möchten die nächsten Handwerker sein, die hier ganz groß auftrumpfen“, so lautet das erklärte Ziel von Markus Beck (54, Schlossermeister aus Rain am Lech) und Robert Sobolewski (42, Lager-Logistiker aus Biberach). Die beiden möchten mit ihrer Friedberger Firma Dübelix bei der VOX-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auftrumpfen.

Das Unternehmen bietet eine besondere Lösung bei der Dübel-Entfernung. Jeder Heim- und Handwerker kennt das normale Vorgehen: Man steckt eine Schraube in den Dübel, klemmt diese mit einer Zange ein und versucht dann, den Dübel gewaltsam rauszuziehen. Doch das ist kompliziert, erfordert viel Kraft und sorgt für eine erhöhte Verletzungsgefahr. Dank Dübelix soll das nun kinderleicht sein.

VOX-Show „Höhle der Löwen“: Die Idee der Friedberger Firma Dübelix

Dabei kommt ein Aufsatz zum Einsatz, der an jedem herkömmlichen Akkuschrauber befestigt werden kann. Mit ein paar Griffen stellt man die Länge des zu entfernenden Dübels ein, setzt den Schrauber an die Wand und der Dübelix zieht den Dübel, ohne die Wand zu beschädigen, einfach und schnell heraus.

Mit der Hilfe eines Löwen soll Dübelix ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Werkzeugkasten werden und zukünftig zu den Top-Handwerker-Produkten aus der „Höhle der Löwen“ gehören. Für 30.000 Euro bieten Markus Beck und Robert Sobolewski 25 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Die Unternehmer von Dübelix treten in der Jubiläumsfolge von „Die Höhle der Löwen“ auf. Am Montag, 23. September, sind sie ab 20.15 Uhr auf dem Sender VOX zu sehen. Zum zehnten Jahrestag der Show kehren zwei Investoren der ersten Stunde zurück: Frank Thelen und Jochen Schweizer. Zusammen mit Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Ralf Dümmel werden sie sich die Ideen der Unternehmer anhören und entscheiden, ob sie ihr Geld in die Firmen stecken wollen. (AZ)