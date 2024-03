Friedberger Frühlingsgefühle: Von Gartenarbeit bis Ostermarkt

Menschen laufen wieder durch die Straßen, Vögel singen und die Natur erholt sich von der kalten Jahreszeit. Was halten die Friedberger vom Frühlingsanfang?

Narzissen, Krokusse und Märzenbecher - in Friedberg liegt die Frühlingsstimmung in der Luft und sorgt für reichlich positive Ausstrahlung. Dabei freuen sich die Menschen auf unterschiedlichste Dinge, haben jedoch eins gemeinsam: Ihre Liebe zum Neuanfang.

Helene Pach aus Hochzoll freut sich darauf, im Frühling wieder am Kuhsee spazieren zu gehen. Foto: Sina Gaisbauer

In der Sonne draußen sitzen, mit dem Lebensgefährten am Kuhsee spazieren gehen und diverse Unternehmungen gehören für Helene Pach einfach zum Frühlingsbeginn. "Für mich ist der Frühling das Erwachen vom Jahr", sagt die 66-Jährige. "Außerdem habe ich viel mehr Motivation und Antrieb, um Dinge zu erledigen." Wenn es jedoch etwas ruhiger bei ihr zugeht, beobachtet Helene Pach gerne Vögel, die zu Jahresbeginn wieder in ihren Garten kommen.

Frühling ist die Zeit für Gartenarbeit und Frühjahrsblüher

Doch nicht nur Vögel sind bei den Friedbergerinnen und Friedbergern beliebt, auch Gartenarbeit steht für sie auf dem Programm. Eine Passantin aus Bachern berichtet, dass sie sich zu Frühlingsbeginn immer um ihren Ziergarten kümmert. Dort sät sie bereits im Herbst verschiedene Frühjahrsblüher wie Tulpen, Stiefmütterchen oder Narzissen an, um sich zur Blütezeit an diesen zu erfreuen. Zudem ist die 45-Jährige begeisterte Frühjahrs- und Ostermarkt-Besucherin. "Das Kunsthandwerk auf den Märkten ist wirklich beeindruckend", sagt sie. Besonders angetan hat es ihr der Ostermarkt auf dem Sissi Schloss, den sie gerne besucht. Mit dem Frühjahrsbeginn startet für sie außerdem ein Neuanfang: "Es ist einfach viel mehr los und man kann mehr draußen machen."

Einen Neuanfang sieht auch ein Paar aus Friedberg: "Im Frühling gibt es endlich wieder mehr positive Nachrichten und man kommt wieder raus." Bei gutem Wetter setzen sich die beiden deshalb auch gerne aufs Fahrrad oder gehen spazieren, um die ersten Blumen und Knospen zu genießen und die trüben Jahreszeiten zu vergessen. "Der Winter ist oft etwas deprimierend, deshalb freuen wir uns auf den Frühling", sagt das Ehepaar.

Outdoor-Sport ist im Frühling besonders beliebt

Ostermärkte, Gartenarbeit und die Sonne genießen sind bei den Friedbergern sehr beliebt, doch auch Sportliebhaber kommen im Frühjahr auf ihre Kosten: "Ich freue mich auf alles, was im Winter nicht geht, wie Wandern, Rennrad fahren, Joggen und sich draußen wieder mehr zu bewegen", erzählt die ehemalige Friedbergerin Verena Freitag. Die Helligkeit und Sonnenstrahlen sorgen bei der 41-Jährigen für gute Stimmung und erleichtern ihr sogar das Aufstehen am frühen Morgen.

Sportlich geht es auch die 85-jährige Edith Büchler an. Bei Sonnenschein fährt sie gerne mit ihrem Fahrrad an den Kuhsee, Weitmannsee oder den Friedberger See, um sich dort ein wenig zu erholen, auf dem Weg die Blumen und Natur zu beobachten und sich über das schöne Wetter zu freuen.

Egal, ob Fahrrad fahren, Spazierengehen, Joggen oder Gartenarbeit: Der Frühling hat einen festen Platz in den Friedberger Herzen und bringt sowohl junge als auch alte Menschen dazu, einen Schritt vor die Tür zu setzen und die Schönheit unserer Heimat zu genießen.