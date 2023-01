Friedberger genießen steirische Gastfreundschaft

Gegenbesuch aus der österreichischen Partnerstadt kommt im Juli zum Altstadtfest.

Die Kontakte zwischen den offiziellen Komitees zur Verwaltung und Förderung der Städtepartnerschaft haben wieder Fahrt aufgenommen. Eine 35-köpfige Delegation aus dem bayerischen Friedberg machte sich fünf Tage lang auf die Reise und feierte im „grünen Herzen Österreich“ ins neue Jahr hinein.

Verbunden mit einem großen kulturellen Besichtigungs- und Erlebnis-Programm genossen vor allem viele neue „Steirer Freunde“ die Gastfreundschaft der Schwesterstadt. Felix Reithemann, der bisherige Frontmann des Steirer Komitees - seit wenigen Monaten führt Andreas Paul die Geschäfte- hatte die Fahrt organisiert und zeichnete zusammen mit Roland Gressenbauer, dem Hotelier und dortigen Komiteevorsitzenden, für die zahlreichen Events verantwortlich.

Partnerschaftskomittes planen für das neue Jahr

Erster Höhepunkt war bei der Hinfahrt der Aufenthalt in Oberndorf bei der Stille-Nacht-Kapelle mit Führung und Punschumtrunk. Die Silvesterfeier beim „Roland“ mit Bodenfeuerwerk auf dem Hauptplatz in Friedberg zusammen mit vielen Steirer Freunden bleibt in Erinnerung. Beim Neujahrsbrunch zusammen mit dem dortigen Komitee wurden die Planungen für die Zukunft ausgetauscht. Mit dem Ergebnis, dass die Steirer mit einer größeren Abordnung zum Altstadtfest dieses Jahres kommen.

Christiân Kremnitzer führte die bayerische Delegation durch das imposante neue Sportzentrum und bei einem Spaziergang durch das Stadtgebiet gedachte man am Marterl mit dem Ruherrle des vor wenigen Wochen verstorbenen Schöpfers Franz Seidl. Auf dem Programm stand auch wieder ein Stockschießen auf Asphalt, das Sylvia Hartmann, ein mitreisender Gast des Komitees Chippenham, gewann.

Programm begeistert die Gäste aus Friedberg

Begeistert waren die Fahrteilnehmer vom Besuch der Landeshauptstadt Graz und dem Weihnachtsmarkt von Bad Tatzmannsdorf. Die ungarische Stadt Köszeg (Güns), Weltkulturgut Unesco, Bad Waltersdorf und die Steirische Apfelstraße sowie der Stubensee waren weitere Stationen des kulturellen Besuchsprogramms, durch das vor allem Roland Gressenbauer führte.

