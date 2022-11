Friedberg

Friedberger Gymnasiasten auf den Spuren zeitgenössischer Künstler

Ausstellung: Wunja Zürn (Mitte) hat nach dem Vorbild von Anselm Kiefer das Bild "Out of Darkness" gemalt. Die Anregung zu dem Kunstprojekt kam von Wolfram Grzabka, betreut wurde es von Kunstlehrerin Brigitte Kinski.

Plus „Like!“ – unter diesem Titel zeigt eine Ausstellung im Wittelsbacher Schloss Arbeiten, die bei einem Schulprojekt entstanden sind.

Von Christine Hornischer

Ein Kopf im Stil der Malerin Elvira Bach, aus dem Blumen und Obst hervorquellen. Ein Affe am Bildrand nach dem Vorbild von Jörg Immendorff. Düsteres Grau wie auf den Werken von Anselm Kiefer. Jugendliche des Friedberger Gymnasiums haben sich auf die Spuren berühmter zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler begeben. Was dabei entstanden ist, zeigt die Ausstellung "Like!" bis zum 31. Dezember im Wittelsbacher Schloss.

