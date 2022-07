Friedberger Gymnasiasten gewinnen Preise beim ZISCH-Fotowettbewerb

Die Klassen 8a und 8d des Gymnasiums Friedberg waren kreativ bei "Zeitung in der Schule". Jetzt gibt es Geld für die Klassenkasse.

Beim Projekt "Zeitung in der Schule" lernen junge Menschen die Zeitung kennen. 980 Klassen – das sind über 21.000 Kinder – aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben waren dieses Mal dabei. Einen Monat lang erhalten sie einen Klassensatz, lernen, wie man die Zeitung print und digital nutzt, Nachrichten auszuwerten und diskutieren die Inhalte. Sie können aber auch selber kreativ werden. Beim ZISCH-Fotowettbewerb gestalten sie ein Foto zum Thema Zeitung und können Preise gewinnen.

"Information verleiht Flügel" findet die Klasse 8d des Staatlichen Gymnasiums Friedberg. Foto: Pia Volles

Je 100 Euro gingen an die Klassen 8a und 8d des Gymnasiums Friedberg. Sehr viel Mühe hatte sich die 8a mit Lehrerin Carina Hübl gemacht, geschnippelt, gebastelt und so die verschiedenen Ressorts fantasievoll und treffend dargestellt. Ihren Gewinn wollen sie für Eisessen auf dem Wandertag nutzen. Die 8d mit Lehrerin Sabine Ohms griff das Motto "Friedberg beflügelt" auf und münzte es auf Zeitungslesen um: "Information verleiht Flügel!" Dazu ließ sie Papierflieger lossegeln – natürlich aus Zeitungsseiten gebastelt. Auch hier fließt das Geld, das Ute Krogull von der Friedberger Allgemeinen übergab, in den Wandertag.