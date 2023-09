Friedberg

06:00 Uhr

Friedberger Halbmarathon 2023: Schon vor dem Start gibt es einen Rekord

Plus So früh wie im Jubiläumsjahr waren die Startplätze beim Friedberger Halbmarathon noch nie weg. Das Trikot zur 20. Auflage hat gleich zwei Botschaften.

1250 Läuferinnen und Läufer können am Friedberger Halbmarathon teilnehmen. Es gab schon Jahre, in denen diese Zahl erreicht wurde, allerdings nie so früh wie 2023. Bereits Ende August war das Kontingent ausgeschöpft. Der Traditionslauf, der am Sonntag zum 20. Mal stattfindet, hat aber nicht nur für Sportlerinnen und Sportler etwas zu bieten. Verkehr, Rahmenprogramm und mehr - das sollten Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Teilnehmende wissen.

Alisa Hillenbrand und ihr Team von der Stadt Friedberg richten die Startpakete für den Friedberger Halbmarathon her. Das Trikot ist in diesem Jahr sehr bunt. Foto: Sebastian Richly

Am Mittwochmittag sitzt Alisa Hillenbrand von der Stadt Friedberg im Feuerwehrhaus am Volksfestplatz und stellt mit ihrem Team die Starterpakete zusammen. Von 8 Uhr bis 13 Uhr ist das sechsköpfige Team beschäftigt. Die Unterlagen samt Trikots können von den Läuferinnen und Läufern am Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 18 Uhr bei Sport Förg in Friedberg abgeholt werden. Wer das nicht schafft, bekommt sein Paket aber auch noch am Tag des Halbmarathons vor Ort.

