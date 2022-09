Friedberger Halbmarathon: Wir verlosen zwei Startpakete

Wir verlosen zwei Startpakete für den Friedberger Halbmarathon. Diese beinhalten neben dem Laufshirt viele weitere Schmankerl. So machen Sie mit.

Der Friedberger Halbmarathon findet am Sonntag, 11. September, bereits zum 19. Mal statt. Die Laufveranstaltung durch die Friedberger Innenstadt zieht jährlich mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer an. Noch gibt es freie Startplätze. Bei uns können Sie zwei Startpakete gewinnen und so kostenlos bei der traditionsreichen Laufveranstaltung mitmachen.

Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Keine Sorge, Sie müssen auch nicht die vollen vier Runden über insgesamt rund 21 Kilometer laufen. Jeder kann selbst entscheiden, wie viele Runde zu je 5,3 Kilometern absolviert werden. Auf der Strecke gibt es verschiedene Verpflegungsstände. Auch nach dem Lauf, der am Marienplatz startet und endet, ist einiges geboten.

Neben der Teilnahme am Friedberger Halbmarathon sind in dem Startpaket ein Funktionsshirt sowie Getränke und Verpflegung auf der Strecke enthalten. Zusätzlich in der Gebühr inkludiert ist ein halbes Grillhendl oder eine Obsttüte mit Getränken nach dem Lauf und die Möglichkeit einer kostenlosen Massage. Außerdem gibt es Gutscheine für einen Laufschuhtest bei Sport Förg.

Friedberger Halbmarathon: So nehmen Sie an der Verlosung teil

So machen Sie bei unserer Verlosung mit: Schicken Sie bitte bis Mittwoch, 7. September, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Halbmarathon" und Angabe Ihrer Adresse, Geburtsdatum und T-Shirt-Größe an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. Im Vorverkauf gibt es Karten unter 0821/609299. (AZ)