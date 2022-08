Friedberger JU wählt Philipp Landherr

Im Ortsverband der CSU-Nachwuchsorganisation gibt es personelle Veränderungen.

Der Ortsverband der Jungen Union (JU) Friedberg hat gestern bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorsitzenden gewählt. Philipp Landherr übernimmt nun den Vorsitz der größten jugendpolitischen Gruppe in Friedberg von seiner Vorgängerin Franziska Trinkl. Außerdem wurde Michelle Bagdons zur neuen Schatzmeisterin gewählt.

Im Anschluss an die Wahl, bei der sich Landherr gegen Fabian Rohrmoser durchsetze, bedankte sich der neue Vorsitzende bei seiner Vorgängerin und der bisherigen Schatzmeisterin Elena Mayer. In der kurzen Ansprache äußerte er sich so: "Wir sind zu Recht stolz auf das, was wir als Friedberger JU leisten. Wir sind die Stimme der jungen Menschen in Friedberg und haben keine Angst davor, sie würdig zu vertreten. Ich freue mich sehr, dieses Amt übernehmen zu dürfen, und auf die nächsten Projekte, beispielsweise unser Weinfest im September."

Junge Union Friedberg gewinnt neue Mitglieder

Neben den Neuwahlen wurde auch ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten. Hier wurde deutlich, dass die JU Friedberg der am stärksten wachsende Ortsverband im Landkreis ist. Allein seit Januar konnten elf Neumitglieder gewonnen werden. Auch fanden viele Aktionen statt.

Lob gab es vom Friedberger Stadtrat und Kreisvorsitzenden der Jungen Union, Florian Wurzer. "Ich freue mich sehr, hier zu Hause in Friedberg so eine motivierte Truppe zu haben. Philipp Landherr wird ein sehr guter Vorsitzender sein. Er ist bestens geeignet für die anstehenden Projekte - sowohl hier in Friedberg als auch im Kreisverband." (AZ)