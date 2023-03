Friedberger Jugendliche knüpfen Kontakte nach Zafi

Plus Das Gymnasium Friedberg könnte sich eine Verbindung mit dem Lycée in der afrikanischen Stadt vorstellen. Erste Annäherungen zwischen den Schülern erfolgten durch Briefe.

Ende März soll der Stadtrat über eine Partnerschaft mit der afrikanischen Stadt Zafi entscheiden. Schon jetzt bemüht sich das Gymnasium Friedberg um einen engen Kontakt mit dem dortigen Lycée. Erste Annäherungen erfolgten schriftlich. Die Schüler und Schülerinnen gaben vor ein paar Monaten einer Delegation um Bürgermeister Roland Eichmann Briefe an die Jugendlichen nach Zafi mit. Nun brachte Eichmann die Antworten. Wie fiel das Echo aus?