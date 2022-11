Friedberger Kammerorchester begeistert mit barocken Klängen

Plus Für das Adventskonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh wählte das Ensemble dieses Mal Glanzpunkte der "alten" Musik für Holzbläser und Streicher.

Passender kann der Rahmen für ein Barockkonzert kaum sein: In der Wallfahrtskirche Herrgottsruh zieht das prächtige Altarfresko von Cosmas Damian Asam, das die Heilige Dreifaltigkeit mit der Anbetung der Könige darstellt, sofort alle Blicke auf sich. „Auf dem Gemälde wird zum Ball aufgespielt. Das ein oder andere Instrument, das dort abgebildet ist, hören Sie auch heute“, begrüßte Wallfahrtsdirektor Pater Hans-Joachim Winkens das Publikum. Das Friedberger Kammerorchester mache nun mit Werken aus der Spätrenaissance und dem Barock das Fresko lebendig.