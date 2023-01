Friedberger Kammerorchester brilliert im Wittelsbacher Schloss

Zum 40-jährige Bestehen des Orchesters und zum 80. Geburtstag seines Gründers Gereon Trier findet ein außergewöhnliches Neujahrskonzert statt.

Freudvolle Nervosität lag im Wittelsbacher Schloss in der Luft. Ein besonderes Event nämlich sorgte für einen musikalischen Jahresbeginn der Extraklasse: Das Friedberger Kammerorchester feierte mit Musik von Schubert, Donizetti und Mozart sowie wundervollen Arien aus den Opern "Lucrezia Borgia" und "Rusalka" sein 40-jähriges Bestehen. Mit dabei war Orchestergründer und Ehrendirigent Gereon Trier, dem das Ensemble mit diesem Konzert zum 80. Geburtstag gratulierte.

Das Friedberger Kammerorchester in kleiner sinfonischer Besetzung unter der Leitung von Stefan Immler und Gereon Trier bot eine Sternstunde der Kammermusik, nicht zuletzt aufgrund der charmanten Sopranistin Susanne Rieger und des Violinisten Ludwig Hornung. Die Begrüßung übernahm Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth, die Trier mit der Ehrennadel des Bundesverbandes deutscher Liebhaberorchester auszeichnete.

Kammerorchester Friedberg erobert die Herzen des Publikums

Schon mit der Einleitung, der Ouvertüre im italienischen Stil von Franz Schubert, eroberten die 17 Musikerinnen und Musiker die Herzen der vielen Gäste im Fluge. Als dann noch die Sopranistin Susanne Rieger auf die Bühne kam und die Arie "Com' è bello" aus der Oper "Lucrezia Borgia" sang, war der Bann gebrochen. Die begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer bedankten sich mit lang anhaltendem Beifall und Bravorufen. Uta Werner-Dick aus Friedberg sagte denn auch: "Ich bin von diesem Abend mehr als begeistert. Von Gereon Trier habe ich nichts anderes als das Beste erwartet."

Die musikalischen Highlights folgten Schlag auf Schlag. Ludwig Hornung an der Violine spielte das Andante aus dem Violinkonzert Nr. 2 von Mozart. "Eine kleine Nachtmusik" für drei Querflöten und Cello (bearbeitet von Wolfgang Renz) ist eine der populärsten Kompositionen Mozarts. Immler war wieder in seinem Element. Mit Begeisterung dirigierte er das Orchester und entlockte damit den Musikerinnen und Musikern nur die allerbesten Töne.

Sopranistin Susanne Rieger begeisterte beim Neujahrskonzert des Friedberger Kammerorchesters mit ihrem Charme und ihrer glasklaren Stimme. Foto: Christine Hornischer

Das Quartett für Flöte und Streicher in G-Dur von Gioachino Rossini bot den Solisten Natalija Saranchyna und Ludwig Hornung Gelegenheit, ihre Instrumente von der besten Seite zu präsentieren. So zogen sie mit der jubilierenden Flöte der Ukrainerin und den kraftvollen Klängen der Violine das Publikum in ihren Bann. Mit der Arie "Lied an den Mond" aus der Oper "Rusalka" von Antonín Dvořák zeigte Susanne Rieger, dass sie auch besonderen musikalischen Herausforderungen gewachsen ist. Die Sopranistin sang das Meisterwerk nämlich in tschechischer Sprache.

Den Schluss dieses Klangerlebnisses bildete der Walzer "Les patineurs" von Émile Waldteufel, auch "Schlittschuhwalzer" genannt. Man sah förmlich die verschiedenen Schlittschuhläufer im verschneiten Paradies. Auch Komponist Wolfgang Renz aus Haunswies war voll des Lobes für den Abend: "Besonders hat mir die ganz hervorragende Sopranistin Susanne Rieger gefallen."

Gereon Trier spielt in Friedberg auf der Okarina

Gründer Gereon Trier spielte mit seiner kleinen Okarina-Tonflöte von der Dult dem Orchester ein Geburtstagsständchen, was in der zweiten Strophe das gesamte Publikum mitsang. Die Gäste werden diesen musikalischen Leckerbissen bestimmt nicht so schnell vergessen, mussten doch die Musiker und Musikerinnen drei Zugaben spielen. Der musikalische Abend im Wittelsbacher Schloss bewies einmal mehr, dass das Friedberger Kammerorchester auch in der kleinen sinfonischen Besetzung farbenreich und lebendig mit seinen Instrumenten zu brillieren weiß.