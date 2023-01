Friedberg

Friedberger Künstlerin Monika Mendat ist eine Frau auf der Suche nach Utopia

Monika Mendat in ihrem Friedberger Atelier, in dem sie auch kleine Ausstellungen organisiert.

Plus Die Friedberger Künstlerin Monika Mendat beschäftigt sich oft mit den Themen Heimat und Freiheit. Inspiration holt sie sich unter anderem bei Radtouren.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

Dass „Zeitenwende‟ vor ein paar Tagen von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gewählt wurde, amüsiert Monika Mendat. Unter diesem Titel stellt die Künstlerin bis 5. Februar im Augsburger Schaezlerpalais aus. „In ihrem Werkzyklus untersucht Monika Mendat die Veränderungen in unserer Welt und weitet sie ins Kosmische‟, wird in einem Text zur jüngsten Schau erklärt. Ihre Bilder sind durch kreisförmige und organisch anmutende Formen bestimmt, die an Planeten erinnern. Mit dem Thema Kosmos, also der „Zeitenwende“, habe sie sich seit Jahren intensiv auseinandergesetzt, erzählt sie. „Das kommt auch daher, weil ich eine Migrantin bin.“

