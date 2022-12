Friedberger Lehrer macht Mathe auf Youtube zum Kinderspiel

Plus Arno Weber unterrichtet Mathematik an einer Realschule. Er erstellt für seinen Unterricht Lernvideos und veröffentlicht diese auch auf seinem Youtube-Kanal.

Arno Weber ist Mathelehrer aus Leidenschaft. Er entschied sich für ein vollständig neues Unterrichtskonzept, das auf Lernvideos basiert, um seinen Schülern und Schülerinnen einen besseren Unterricht zu bieten, auch wenn das für ihn mehr Aufwand bedeutet. Das hat sich ausgezahlt, denn die Noten seiner Schulklassen haben sich seitdem verbessert. Die neue Unterrichtsmethode kommt aber nicht nur an seiner eigenen Schule gut an, denn Weber hat auch im Internet Erfolg mit seinen Mathevideos.