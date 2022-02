Friedberg

Friedberger Museum: "Es brennt unterm Dach"

Plus Leiterin Alice Arnold-Becker richtet einen Hilferuf an den Kulturausschuss. Doch gegen eine Aufstockung des Stundenkontingents für die Kustoden gibt es Bedenken.

Von Thomas Goßner

Mit der Neukonzeption im Rahmen der Schlosssanierung ist das Friedberger Museums moderner und attraktiver geworden. Seit 2015 gibt es außerdem ein neues Depot im Businesspark am See, in dem viele der 30.000 Sammlungsstücke nach und nach erfasst und erforscht werden. Obwohl der Personalstand des Museums seit 15 Jahren unverändert ist, tut sich mancher Stadtrat mit einer Erhöhung des Stundenkontingents schwer.

