Friedberg

vor 17 Min.

Friedberger Musiksommer: Karten für Konzert in St. Jakob zu gewinnen

Von Ute Krogull

"Zauber des Barock" lautet das Motto beim Konzert am 1. September beim Friedberger Musiksommer. So können Sie an unserer Verlosung teilnehmen.

Melodien von Vivaldi, Händel und Bach erklingen am Freitag, 1. September, ab 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob im Rahmen des Friedberger Musiksommers. "Zauber des Barock" lautet das Motto mit dem Zusatz "... und ein Meisterwerk Beethovens". Denn zur Aufführung kommt außerdem ein frühes Werk des großen Komponisten, das Septett op. 20, ein virtuoses, jugendlich-frischen Meisterwerk, welches besonders für die Geige zum Meilenstein der Musikliteratur geworden ist. Zuvor erklingen barocke Doppel-Concerti und eine Arie von Händel sowie das 6. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach. Wir verlosen drei mal zwei Karten für die Veranstaltung. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Stichwort "Barock" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie Ihren Namen sowie die Adresse an. Einsendeschluss ist Donnerstag, 24. August, 18 Uhr. Gewinner bzw. Gewinnerinnen werden von uns benachrichtigt. (Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz.) (AZ) Vorverkauf: Telefon 0821/609299, per E-Mail: info@friedberger-musiksommer.de

