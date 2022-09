Friedberger Pfadfinder feiern ihr 90-jähriges Bestehen

Vor 90 Jahren wurde der Stamm Konradin in Friedberg gegründet. Beim Jubiläum werden viele Erinnerungen wach.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) in Friedberg feierte ihr 90-jähriges Bestehen. Der Stamm Konradin wurde 1932 gegründet und ist somit einer der ältesten in Deutschland. In dieser langen Zeit haben die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Friedberg einiges durchlebt, doch die Grundprinzipien wie einfaches Leben, Naturbewusstsein, Gemeinschaft, eigenständiges Denken und Handeln blieben gleich und haben heutzutage sogar an Stellenwert gewonnen.

Der Jubiläumsgottesdienst mit Pater Rolf Fuchs wurde standesgemäß in einer Jurte auf dem Gelände der Vinzenz-Pallotti-Schule gefeiert. In diesem Rahmen berichteten Pfadfinderinnen und Pfadfinder verschiedenster Generationen von Spuren, welche die Gemeinschaft bei ihnen hinterlassen hat. So wurde auch die Geschichte des Banners erzählt, welche zur Zeit des Nationalsozialismus in ein Daunenbett eingenäht wurde und dadurch die dunklen Jahre unentdeckt überstanden hat.

Friedberger Pfadfinder feiern am Lagerfeuer

Anschließend konnten sich alle Festgäste bei Kaffee und Kuchen weiterhin viele Geschichten seit der Gründungszeit erzählen. Nach dem Abendessen berichteten die aktiven Leiterinnen und Leiter des Stammes Konradin von ihren aktuellen Erlebnissen, während darauffolgend digitalisierte Fotos der letzten 90 Jahre auf einer Leinwand bestaunt wurden. Am Lagerfeuer klang der Abend mit Gitarrenspiel und Gesang aus.

Die Stamm Konradin hat noch Plätze für Kinder und Jugendliche, insbesondere im Alter von zehn bis zwölf Jahren, und würde sich ebenso über Zuwachs in der Leiterrunde freuen. Quereinsteiger sind ebenso willkommen. Bei Interesse kann eine E-Mail an hallo@dpsg-friedberg.de geschickt werden. (AZ)