Friedberg

18:00 Uhr

Friedberger Polizei-Vize ist künftig in Augsburg für Großeinsätze zuständig

Plus Martin Binder wechselt nach drei Jahren zur Polizeiinspektion Augsburg Süd. Dort übernimmt der Meringer einen besonderen Einsatzbereich.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger durch die Pandemie, Kundgebungen dagegen, Polizeiarbeit unter bislang einmaligen Vorkehrungen – und noch dazu Sanierung und Umbau des Dienstgebäudes an der Haagstraße: Martin Binder hat in seinen drei Jahren als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Friedberg mehr erlebt, als er bei Dienstantritt ahnen konnte. "Es war eine intensive Zeit", fasst der Meringer diese Phase zusammen. Am Dienstag endet sie mit einer offiziellen Verabschiedung, dann beginnt ein neuer Abschnitt in seiner Laufbahn. Er ist künftig für Großveranstaltungen und Brennpunkte in Augsburg zuständig.

