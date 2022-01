Friedberg

11:58 Uhr

Friedberger Rotarier helfen nach Unwetter in Afrika

Plus Ein Unwetter zerstörte das Sanitärgebäude im kenianischen Dorf Kasuna. Gemeinsam mit der Ubuntu-Hilfe erfolgte jetzt der Wiederaufbau durch den Rotary Club Friedberg.

Die Not in dem kenianischen Dorf Kasuna ist groß: Viele der etwa 3000 Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Drei Viertel der Bevölkerung in dem Distrikt gelten als aidsinfiziert. Nun hat sich die ohnehin schwierige Lage auch noch durch massive klimabedingte Überschwemmungen und die Corona-Pandemie dramatisch verschlechtert. Grund für den Rotary Club Friedberg, das von dem Friedberger Arzt Tobias Lutz gegründete Hilfsprojekte für Kasuna erneut finanziell zu unterstützen.

