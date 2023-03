Friedberg

vor 49 Min.

Friedberger Sängerverein feiert 175-jähriges Bestehen

Plus In dem reinen Männerverein gibt inzwischen eine Frau den Ton an. Was im Jubiläumsjahr außer einer Matinee am kommenden Sonntag noch alles geplant ist.

Von Christine Hornischer

"Im Klange rein, im Worte frei sei deutscher Sänger Melodei", lautet der Wahlspruch des Sängervereins Friedberg. Vor 175 Jahren, als die große Revolution ganz Europa veränderte, schlossen sich zehn junge Männer zusammen und gründeten die ausschließlich Männern vorbehaltene Vereinigung. Richtig einordnen kann man die lange Existenz dieses ältesten Kulturvereins in der Stadt erst dann, wenn man sich vor Augen führt, dass im Gründungsjahr die Komponisten Richard Wagner oder Giuseppe Verdi gerade mal 35 Jahre alt waren, Johannes Brahms gar erst 15.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

