Friedberger Sängerverein feiert 175-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert

Zum 175-jährigen Jubiläum bot der Friedberger Sängerverein gemeinsam mit dem Blechbläserensemble „Men in Blech“ ein Klangerlebnis der besonderen Art.

Plus Gemeinsam mit dem Bläserensemble „Men in Blech“ wird im Wittelsbacher Schloss musiziert. Eine Erfolgsgeschichte mit Tradition.

Zum 175-jährigen Bestehen bot der Friedberger Sängerverein gemeinsam mit dem Bläserensemble „Men in Blech“ ein Klangerlebnis der besonderen Art. Die Leidenschaft und der Enthusiasmus, der sowohl von den 18 Sängern als auch den fünf Blechbläsern ausging, sorgte für Begeisterung im Publikum. Über 200 Gäste waren ins Wittelsbacher Schloss gekommen, um das Jubiläum des Friedberger Sängervereins zu feiern.

Die Begeisterung schwappte gleich von Beginn an auf die vielen Gäste über und das schon beim Eingangslied, der „Jägerchor“ aus dem Freischütz. In seiner Begrüßung ließ Sängerverein-Vorsitzender Wolfgang Braun die Ereignisse während der Gründung des Sängervereines vor den Augen des Publikums entstehen. So veranlasste beispielsweise der Märchenkönig, Ludwig II. erst 21 Jahre nach der Gründung den Bau seines Schlosses Neuschwanstein. Die Komponisten Richard Wagner oder Giuseppe Verdi waren gerade mal 35 Jahre, Johannes Brahms gar 15 Jahre alt.

