Friedberger Schulen bekommen nun Essen von der Kulturküche

Im kommenden Schuljahr beliefert ein neuer Caterer die städtischen Schulen in Friedberg.

Plus Ab dem kommenden Schuljahr kommt das Essen der städtischen Schulen in Friedberg von einem lokalen Caterer. In den kommenden Jahren eröffnen sich weitere Möglichkeiten.

Von Christian Gall

Das Thema Schulessen lag manchen Friedbergerinnen und Friedbergern in den vergangenen Jahren schwer im Magen. Mehrfach gab es Beschwerden über den Caterer, der Oberbayerischen Fleisch & Wurst GmbH aus Gröbenzell. Ab dem kommenden Schuljahr kommt das Essen nun direkt aus Friedberg, denn die Kulturküche Augsburg, angesiedelt in der Afrastraße, übernimmt die Mittagsverpflegung der städtischen Schulen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Auf Eltern kommen allerdings Preissteigerungen zu.

Vor dem Beschluss im Stadtrat kam das Thema im Bildungsausschuss auf den Tisch. Dort stellte Korbinian Vachal, Abteilungsleiter im Bereich Schulen, den Hintergrund vor. Die Stadt hatte die Mittagsverpflegung der Schulen für das kommende Schuljahr neu ausgeschrieben. "Das brachte ein freudiges Ergebnis: Wir haben es geschafft, einen lokalen Wettbewerb zu schaffen", sagt er. Schlussendlich bekam die Kulturküche als wirtschaftlichste Lösung den Zuschlag. Für ein Jahr übernimmt diese die Rolle des Caterers.

