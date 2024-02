Friedberger Schulen werden mit iPads ausgestattet

Der Stadtrat hat über die Vergabe von 175 Tablets an den vier Grundschulen und zwei Mittelschulen entschieden. Die Kosten sind günstiger als gedacht.

Dass es in den Schulen an technischer Ausstattung fehlt, ist spätestens in der Corona-Pandemie allen bewusst geworden. Bereits 2021 investierte Friedberg rund 240.000 Euro, um die digitale Ausbildung der Jüngsten voranzutreiben. Nun sind weitere Tablets auf dem Weg. Der Stadtrat stimmte in der Vergabeentscheidung für den Auftrag von 175 iPads mit Zubehör. Der Auftrag erfolgt im Rahmen des bayerischen Förderprogramms "DigitalPakt Schule", das die Anschaffung zu 90 Prozent bezuschusst.

Der Einsatz von Tablets insbesondere an Grundschulen hatte in der Vergangenheit für große Diskussionen gesorgt. In einer Sitzung des Bildungsausschusses hatten die Grünen ihre Bedenken verdeutlicht und die Notwendigkeit von Tablets generell bezweifelt. Ruth Kotzian, Rektorin der Grundschule Friedberg Süd, hatte im Namen der Leitungen der Friedberger Schulen den sinnvollen Einsatz erklärt. Es gehe darum, dass Kinder mithilfe geschulter Lehrkräfte die Geräte selbstverantwortlich nutzen, über Gefahren aufgeklärt werden und lernen, zielgerichtet Aufgaben zu erledigen. Diese können aus Recherche bestehen, aber auch darin, zusammen ein Erklärvideo zu erstellen. Auch Lern-Apps, die mit ihren Algorithmen individuelles Üben ermöglichen, sah Kotzian positiv. Außerdem motiviere der Einsatz von digitalen Medien Kinder.

Die Theresia-Gerhardinger-Grundschule, die Grundschulen Friedberg Süd, die Johann-Peter-Ring-Grundschule Ottmaring, die Grundschule Stätzling-Derching sowie die Mittelschulen Friedberg und Stätzling werden nun mit je einem weiteren Klassensatz Tablets ausgestattet. Zudem werden zu jedem Gerät Schutzhüllen und Pencils geliefert und insgesamt 14 Laderollkoffer angeschafft. Die Gesamtkosten für die Stadtfriedberg liegen mit rund 78.300 unter den geschätzten Kosten von 100.000 Euro. Der Vergabe stimmten die Ratsmitglieder mit 24:1 zu.

Das Förderprogramm "DigitalPakt Schule" läuft von 2019 bis 2024 und soll den digitalen Wandel an Schulen vorantreiben. Bund und Freistaat stellen dafür gemeinsam mehr als eine Milliarde Euro für die digitale Transformation an Schulen zur Verfügung. Den Antrag für die Förderung stellte Friedberg bereits 2021.