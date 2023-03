Friedberger sehen E-Roller-Verleih sehr kritisch

Die einen sehen das Stadtbild gefährdet, die anderen eher die Sicherheit. Aber auch aus Klimaschutz-Gründen stoßen die E-Roller auf Ablehnung in Friedberg.

Ob es wohl böse Blicke gibt, wenn man mit einem E-Roller in Friedberg unterwegs ist? Zumindest Blumen wird man wohl keine hinterhergeworfen bekommen. Das legen zumindest die Reaktionen auf die Nachricht nahe, dass ab dem Frühjahr eine Firma E-Roller in Friedberg verleihen darf. Das beschloss der Stadtrat in der vergangenen Woche. Zwar sollen die Modelle dreirädrig und so recht stabil sein. Besänftigen mag dieser Umstand die Kritiker jedoch nicht.

Dabei lassen sich einige von ihren Erfahrungen aus anderen Städten leiten. So zum Beispiel aus der großen Nachbarstadt. ""Wird enden wie in Augsburg. Stehen oder liegen mitten auf dem Fußweg", schreibt eine Nutzerin auf Facebook. In dieses Horn stößt auch eine andere Kritikerin in dem sozialen Medium. Das "schöne" Friedberger Stadtbild werde durch rumliegende und -stehende Scooter wahrscheinlich leiden. "Finde ich nicht so toll."

Sicherheitsbedenken gegenüber E-Rollern in Friedberg

Ein weiterer Nutzer sieht nicht nur ästhetische Probleme, sondern auch die Sicherheit gefährdet. Die E-Roller seien eine Gefahr für die Bürger. "Da keiner Ordnung hält und die dann überall rumliegen." Auch Leser Siegfried Rzepka sieht die Sicherheit gefährdet. "Man ist es ja schon langsam gewohnt, dass man Radfahrern auf den Gehwegen ausweichen muss, und wenn man dies nicht tut, wird man auch noch angepflaumt." Nun kämen auch noch E-Scooter dazu. "Aber man gewöhnt sich ja an alles", fügt er in seinem Leserbrief fast schon resigniert hinzu.

Auf Recht und Ordnung pocht auch eine Facebook-Nutzerin, die bei Einhaltung der Regeln aber offenbar kein Problem mit den Flitzern hat. "Wenn es mit einer sauber erstellten Sondernutzungserlaubnis gemacht wird, warum nicht." Während es auf Facebook vornehmlich um die Sicherheitsproblematik und eine mögliche Beeinträchtigung des Stadtbilds geht, steht für unseren Leser Sebastian Frisch anderes im Vordergrund.

Negative Umfrage-Bewertung der E-Roller in Friedberg

Er bemängelt in einem Leserbrief vor allem die Klimabilanz der E-Roller. Diese kämen schließlich mit dem Schiff aus China, und die gesamte E-Mobilität sei generell nicht klimaneutral. Die E-Roller seien nicht notwendig, "außer vielleicht für einen gewissen Spaß-Effekt ihrer Nutzer, die aus meiner Sicht schlicht zu faul sind, zu gehen oder im Zweifelsfall auf einen altertümlichen Tretroller zu steigen."

Ähnlich eindeutig wie in den Zuschriften und Kommentaren fällt eine nicht-repräsentative Umfrage auf der Facebook-Seite unserer Redaktion aus. Lediglich neun Nutzerinnen und Nutzer finden den Verleih in Friedberg gut, 19 sprechen sich dagegen aus.