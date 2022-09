Friedberger sehen in Ladakh, was mit Spenden geschaffen wird

Buddhistische Mönche legten in der Archivgalerie ein Sandmandala und sammelten Geld für eine Schule. Marion und Peter Brülls sind gerade dort in Indien vor Ort.

In Friedberg erinnern sich noch einige an die vier tibetisch-buddhistischen Mönche aus Ladakh, die im November 2019 in der Archivgalerie ein kunstvolles Sandmandala legten. Begleitend sammelten die Mönche Spenden, unter anderem für den Bau einer Winterschule in Ladakh. Die Friedberger Marion und Peter Brülls überzeugen sich gerade vor Ort in der Region im Norden Indiens davon, was mit dem Geld geschehen ist. Sie sind beeindruckt.

Das Mandala wurde damals in einer Zeremonie als Ausdruck der Vergänglichkeit zerstört und in die Friedberger Ach gestreut. Durch das fließende Gewässer breitet sich so der Segen zum Wohle aller Lebewesen in der Welt aus. Es folgte ein buddhistisch-christliches Friedensgebet in der Kirche Sankt Jakob.

Vier buddhistische Mönche aus Südindien schufen in Friedberg ein Mandala als Zeichen für den Frieden in der Welt. Foto: Frauenforum Aichach-Friedberg

Winter in Ladakh sind extrem hart

Begleitend sammelten die Mönche Spenden, unter anderem für den Bau einer Winterschule in Ladakh. Die Winter in diesem über 3000 Meter hohen Gebiet im indischen Himalaya sind extrem hart, deswegen schließen die Schulen über mehrere Monate. Wohlhabende Familien schicken ihre Kinder in dieser Zeit auf Internate im wärmeren Süden, während die Schülerinnen und Schüler aus der armen Bevölkerungsschicht keine Bildung erfahren können und so grundlegend benachteiligt sind. Die bisherigen angemieteten Räume sind eher ein Provisorium, dem soll mit den neuen Räumen begegnet werden.

Inzwischen hat sich auf deutscher Seite ein Verein gegründet, Ladakh-Hilfe Thupten e.V., der die Spenden verwaltet und an den Partnerverein in Ladakh, die Trans Himalayan Social Services Organisation, zweckgebunden weitergibt. Diese Organisation wurde vor einigen Jahren von Mönchen aus Ladakh gegründet, um Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Auf dem bereits gekauften Grundstück in Leh, der Hauptstadt von Ladakh, konnte sich jetzt eine Abordnung aus Deutschland von dem Baufortschritt der Winterschule, in den auch die Friedberger Gelder geflossen sind, überzeugen.

Friedberger in Indien: Beeindruckt vom Engagement

„Wir freuen uns sehr, jetzt selbst sehen zu können, wie die Spendengelder zum Wohle der Schulkinder in der Region um Leh eingesetzt werden“, so Marion Brülls. Sie ist Vertreterin der Ladakh-Hilfe und als Sprecherin des Frauenforums Aichach-Friedberg maßgeblich für die Organisation des Sandmandala-Projektes in Friedberg verantwortlich. Begeistert ist auch Peter Brülls als erster Vorsitzender von der Arbeit der Partnerorganisation in Ladakh: „ Ich bin beeindruckt von dem Engagement der Mönche vor Ort, die mit großem Aufwand den Bau der Schule vorantreiben. Wir gehen davon aus, dass die neuen Räumlichkeiten der Schule ab dem Winter 2023/24 für den Unterricht der Kinder genützt werden können“.

Gemeinsam mit Linde Burchard, der Hauptorganisatorin der Sandmandala-Touren in Deutschland hoffen alle, dass die Mönche im nächsten Jahr erneut nach Friedberg kommen können, um ein Mandala zu legen und Kinder und Erwachsene wieder an dem einzigartigen spirituellen und meditativen Vorgang teilhaben zu lassen. (AZ)